Yozgat'ta "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği ve Yetim Vakfı öncülüğünde "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Belediye binası önündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, yere serilen rulo kağıda Filistin temalı resimler çizdi.

Çocuklardan bazıları Filistin bayrağı, zeytin ağaçları, güvercin ve Mescid-i Aksa'yı resmederken, bazıları ise "Özgür Filistin" gibi mesajlar yazdı.

İHH Yozgat Kadın Kolları Başkanı Gökçe Delibaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını, çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini ve 65 bininin yetim kaldığını belirtti.

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Filistin'in yanında olduklarını göstermek istediklerini vurgulayan Delibaş, "Yozgat halkıyla birlikte Filistinli çocuklar için resimler çizerek onların yanında olduğumuzu, seslerini duyduğumuzu ve bir an önce barışın sağlanmasını istediğimizi göstermek için toplandık. Filistin'in özgürlüğü ve barış için resimlerimizi çizdik. Barışın sembolü olan zeytin ağaçlarını, güvercinleri ve Mescid-i Aksa’yı resmettik. Filistin'in özgürlüğü adına farkındalık oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalıştık." diye konuştu.

Etkinliğe, Türkiye Gençlik Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşlar destek verdi.