Yozgat'ta hafriyat kamyonunun altında kalan kepçe operatörü öldü
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalan kepçe operatörü yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Melikli köyü yakınlarındaki yol yapım şantiyesinde çalışan kepçe operatörü İsmail Ayyıldız (66), geri manevra yapan A.A. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ayyıldız'ın cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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