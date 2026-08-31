Yozgat'ta köye yapılan sosyal tesis hizmete açıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Günpınar köyüne gurbetçi iş insanı tarafından yaptırılan Eşrefoğlu Hasan Çelik Ailesi Sosyal Tesisi, törenle hizmete açıldı.

Günpınar Köyü Muhtarı Nail Arslan, Eşrefoğlu Hasan Çelik Ailesi Sosyal Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 6 milyon 500 bin liraya mal olan sosyal tesisin köyün çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

İş insanı Hasan Çelik'in köylüsü olduğunu ifade eden Arslan, "Uzun yıllar yurt dışında çalıştı. Sonra yurda dönerek Kırıkkale iline yerleşti. Biz de kendisine teklif götürdük. Bizi kırmadı ve bu tesisi köyümüze kazandırdı. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.

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Sosyal tesisin yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana yapıldığını belirten Arslan, "Mezarlık yoluna yapılan tesisimizde taziye evi, mescit, park, şark köşesi, kamelyalar, şadırvan bulunuyor. Bu alan düğünlere de açık olacak. İleride köyde evi olmayan ve buraya kalmaya gelenler için de bir konaklama alanı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Kavak, il genel meclisi üyeleri, oda başkanları, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.