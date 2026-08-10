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        Yozgat'ta panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Yozgat'ta panelvanla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        A.A. idaresindeki 05 DP 103 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Üçevler mevkisinde A.Ö.Ş'nin kullandığı 06 M 7858 plakalı panelvanla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan A.A, E.A, A.İ.A. ve N.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale'nin Delice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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