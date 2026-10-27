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        9 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eğitim gördüğü ilkokulda rahatsızlanan Ömer Halis Yıldırım (9), yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın ilk incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        9 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eğitim gördüğü ilkokulda rahatsızlanan Ömer Halis Yıldırım (9), yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın ilk incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Olay, saat 13.30 sıralarında İhsan Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Ömer Halis Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Yıldırım’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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