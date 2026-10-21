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        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli ormanda yakalandı

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48) polis tarafından ormanda yakalandı. Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli ormanda yakalandı

        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak’ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48) polis tarafından ormanda yakalandı. Şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün gece Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi’nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen Ercan Demircioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu’nu sokakta zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Bu sırada Emre Çorak, olaya müdahale etti. Ercan Demircioğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp Emre Çorak ve Burçin Demircioğlu’nu vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demircioğlu ve başından vurularak ağır yaralanan Çorak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çorak daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne sevk edildi. Çorak, entübe edilirken, Burçin Demircioğlu’nun da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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        YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olayın ardından kaçan Ercan Demircioğlu, bu sabah olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanda yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri ve hastanedeki kontrollerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

        MAHALLE MUHTARI YAŞANANLARI ANLATTI

        Doğancılar Mahallesi Muhtarı İbrahim Ahbe, olay anını anlattı. Ercan Demircioğlu’nun Burçin Demircioğlu’nu otobüsten indiği sırada zorla otomobile bindirmeye çalıştığını belirten Ahbe, çevredeki gençlerin duruma müdahale ettiğini söyledi. Ahbe, “Gençler de görüyor. Emre Çorak da atılıyor. Elinden alıyorlar. Geri dönüyor. Silah alıp gelmiş herhalde. Arabayla geri geliyor. Emre de neden geldiğini soruyor. Arabadan, camdan ateş açmış. Çocuk yere düşünce yerdeyken de ateş etmiş” dedi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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