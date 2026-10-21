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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Eşini ve araya giren genci vuran şüpheli ormanda kıskıvrak yakalandı İki yaralının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli emniyete götürüldü

        Eşini ve araya giren genci vuran şüpheli ormanda kıskıvrak yakalandı İki yaralının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli emniyete götürüldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve bir genci silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan Ercan D., polis ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Eşini ve araya giren genci vuran şüpheli ormanda kıskıvrak yakalandı İki yaralının hayati tehlikesi sürerken, şüpheli emniyete götürüldü

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve bir genci silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan Ercan D., polis ekiplerinin çalışmasıyla ormanlık alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, saldırıda yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. Ercan D. (48), boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi eşi Burçin D. (41) ile tartışmaya başladı. Tartışmaya mahalle sakinlerinden Emre Ç.'nin (27) de müdahale etmesi üzerine silahını kullanan zanlı, iki kişiyi yaralayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bilinci kapalı olan Emre Ç., Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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        41 yaşındaki Burçin D.'nin ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda saklanırken bulundu

        Saldırının ardından şüphelinin izini süren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin olay yerine Çatalağzı beldesi Kırımsa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gizlendiğini belirledi. Olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

        Polis ekiplerinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        Şüpheli Ercan D. hakkında 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli önleyici tedbir kararı bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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