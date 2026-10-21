Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Hakkında tedbir kararı bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

        Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Hakkında tedbir kararı bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 01:36 Güncelleme:
        Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Hakkında tedbir kararı bulunan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan Ercan D., eşine ve tartışmaya müdahale eden gence silahla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesi sürerken, kaçan şüpheli hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay, akşam saatlerinde Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ercan D. (48) ile boşanma aşamasındaki eşi Burçin D. (41) arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmaya Emre Ç. (27) de müdahale etti. Tartışmanın ardından Ercan D., silahla eşine ve Emre Ç.'ye ateş açarak olay yerinden kaçtı.

        REKLAM

        Silahlı saldırıda yaralanan Burçin D. ve Emre Ç., sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burçin D.'nin bilincinin açık, Emre Ç.'nin ise kapalı olduğu öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alan yaralı yakınları hastaneye geldi.

        Hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu ortaya çıktı

        Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı Ercan D. hakkında daha önce önleyici tedbir kararı verildiği öğrenildi. Kararın 21 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu
        Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu
        Yük asansörü düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Yük asansörü düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Kiremit onarımı sırasında yük asansörü 3. kattan düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Kiremit onarımı sırasında yük asansörü 3. kattan düştü: 1'i ağır 3 yaralı
        Fırtınanın sürüklediği ağaçlar yakacak oldu
        Fırtınanın sürüklediği ağaçlar yakacak oldu
        Zonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı