Fırtınanın sürüklediği ağaçlar yakacak oldu

ZONGULDAK’ta 4 gün boyunca etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından dere yataklarından denize sürüklenip kıyıya vuran ağaçlar, balıkçılar ve vatandaşlar tarafından toplanıp, yakacak haline getirildi. Hazırlanan odunlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kentte etkili olan sağanak ve fırtına, denizde de hareketliliğe neden oldu. Dere yataklarından denize taşınan ağaçlar, dalgalarla kıyıya sürüklendi. Balıkçılar ve vatandaşlar, kıyıya vuran ağaçları denizden çıkarıp kurumaya bıraktı. Kuruyan ağaçlar kesilip odun haline getirildi. Bazı kişiler odunları kendileri aldı, bazı odunlar ise ihtiyaç sahiplerine verildi.

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Bölgede yaşayanlardan Birol Keskin (61), “Zonguldak'ta her yağmurda yaşadığımız manzara. Derelerden, kapalı yerlerden gelen ağaçları vatandaşlarımız böyle topluyor. Kurutup keserek vatandaşa ya satıyorlar ya da ücretsiz veriyorlar. Evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar” dedi.