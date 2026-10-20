Zonguldak'ta yük asansörünün düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yük asansörünün düşmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde oturan İ.H.P. (70) evinin çatısındaki kiremitleri onarmak için işçiler B.D. (27) ve U.A'yı (23) çağırdı.

Evin dış cephesinde bulunan yük asansörüyle kiremit taşındığı sırada halat koptu. 3. kattan düşen asansörde bulunan İ.H.P, B.D. ve U.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan U.A'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer 2 yaralının da tedavisinin sürdüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.