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        Kiremit onarımı sırasında yük asansörü 3. kattan düştü: 1'i ağır 3 yaralı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evin çatısına kiremit taşınırken halatı kopan yük asansörü 3. kattan yere düştü. Kazada ev sahibi ile birlikte asansörde bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Kiremit onarımı sırasında yük asansörü 3. kattan düştü: 1'i ağır 3 yaralı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir evin çatısına kiremit taşınırken halatı kopan yük asansörü 3. kattan yere düştü. Kazada ev sahibi ile birlikte asansörde bulunan 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinin Cumayanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısındaki kiremitleri tamir ettirmek isteyen İ.H.P. (70), onarım işi için B.D. (27) ve U.A. (23) isimli iki işçiyi çağırdı. Çalışmalar sırasında binanın dış cephesine kurulu yük asansörü kullanılarak çatıya kiremit taşınmaya başlandı. Ev sahibi ve iki işçinin içerisinde bulunduğu asansör, 3. kat seviyesindeyken halatının kopması sonucu yere çakıldı. Kazada İ.H.P. ile işçiler B.D. ve U.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 23 yaşındaki U.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık tespit edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer iki yaralının hastanelerdeki tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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