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        Otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 01:47 Güncelleme:
        Otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savrulduğu kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar E. idaresindeki 41 TC 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savruldu. Kazada sürücü Yaşar E. ile araçta bulunan Yiğit E., Efecan E. ve Samet Sefa İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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