Otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ereğli-Ormanlı yolu üzerinde meydana geldi. Yaşar E. idaresindeki 41 TC 589 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten fındık bahçesine savruldu. Kazada sürücü Yaşar E. ile araçta bulunan Yiğit E., Efecan E. ve Samet Sefa İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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