Zonguldak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi ağır yaralandı

Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı şüpheli E.D. hakkında 21 Kasım 2026'ya kadar önleyici tedbir kararının devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta, E.D. (48), henüz belirlenemeyen nedenle E.Ç. (27) ve boşanma aşamasındaki eşi B.D. (41) ile tartıştı.

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