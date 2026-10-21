Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan tartışmada silahla yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 01:54 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kişi ağır yaralandı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan tartışmada silahla yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor.

        Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi Orta Sokak'ta, E.D. (48), henüz belirlenemeyen nedenle E.Ç. (27) ve boşanma aşamasındaki eşi B.D. (41) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.D'nin silahla ateş açtığı E.Ç. ve B.D. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

        Öte yandan jandarma ekiplerinin yakalama çalışması başlattığı şüpheli E.D. hakkında 21 Kasım 2026'ya kadar önleyici tedbir kararının devam ettiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        33 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 78 tutuklama
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Gönüllü iade yapmayanlara Adalet Bakanlığı hukuki süreç başlatacak"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        “ABD 7 şartı uygulamadıkça İran'ın güvenini kazanamaz”
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis cezalarını açıkladı!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        MHK Başkanı Anthony Taylor oldu!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Film gibi narkotik operasyonu
        Film gibi narkotik operasyonu
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı
        Otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 4 yaralı
        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi tabancayla vurdu: 2...
        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi tabancayla vurdu: 2...
        Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Hakkında tedbir karar...
        Boşanma aşamasındaki eşini ve araya giren genci vurdu Hakkında tedbir karar...
        Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu
        Zonguldak'ta bir kişi ölü bulundu
        Yük asansörü düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Yük asansörü düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi
        Zonguldak'ta Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi