Vali Hacıbektaşoğlu, BAKKA ve OECD heyetini kabul etti
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyeti makamında kabul etti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyeti makamında kabul etti.
Ziyarete BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, OECD Koordinatörü Andres Sanabria, OECD Veri Analisti Ali Kaan Akşit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları Emrullah Kaya ve Burak Yardımcı ile Nova Çeviri Tercümanı Şerif Ahmet Saman katıldı.
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