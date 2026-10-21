Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli tutuklandı (2)

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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