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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli tutuklandı (2)

        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli tutuklandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Boşanma aşamasındaki eşi ve olaya müdahale eden kişiyi vuran şüpheli tutuklandı (2)

        TUTUKLANDI

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Burçin Demircioğlu (41) ile kendisine engel olmaya çalışan Emre Çorak'ı (27) tabancayla vurarak ağır yaralayan Ercan Demircioğlu (48), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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