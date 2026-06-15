Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Dünya şampiyonu milli güreşçi Alperen Atar, Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Alperen Atar, Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı

        Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan milli güreşçi Alperen Atar, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Dünya şampiyonu milli güreşçi Alperen Atar, Zonguldak'ta coşkuyla karşılandı

        Brezilya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Combat Sporları Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan milli güreşçi Alperen Atar, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde coşkuyla karşılandı.

        Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından 8-13 Haziran'da Brezilya'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden milli güreşçi Atar (22), rakiplerini yenerek 86 kiloda şampiyon oldu.

        Ankara Keçiören Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Atar, ilçe terminalinde davul, zurna ve konfetiyle karşılandı.

        Annesi Ayşe Atar, oğlunun başarısını çiçek vererek kutlarken bir vatandaş da Atar'a çeyrek altın taktı.

        Daha sonra Atar ve vatandaşlar, Karşıyaka Mahallesi'nden Hükümet Caddesi'ne kadar sloganlar eşliğinde yürüyerek şampiyonluğu kutladı. Omuzlara alınan Atar, daha sonra vatandaşlarla oyun havası eşliğinde oynadı.

        Milli güreşçi Atar, AA muhabirine, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek başarılarını sürdürmek istediğini söyledi.

        Alaplı'yı en güzel şekilde temsil edeceğini belirten Atar, "Önümüzde turnuvalar var. İnşallah oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

        Baba İlker Atar da oğluyla gurur duyduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz rahat bir nefes aldı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        ABD ile İran anlaşmayı imzaladı
        Aile kavgası ölümle bitti
        Aile kavgası ölümle bitti
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Panathinaikos'ta Ergin Ataman dönemi bitti!
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Husumet sokağa taştı! Defalarca ateş etti
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        Yeşil Burun Adaları'ndan sürpriz puan!
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        Dünya Kupası'nda VAR krizi: FIFA harekete geçti!
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        İsrail muhalefeti: Netanyhau savaşı kaybetti
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        22 milyar dolarlık dev teklif!
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 tutuklama
        Zonguldak'ta terör operasyonu: 3 tutuklama
        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü t...
        Zonguldak'ta terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü t...
        Çatalağzı Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği
        Çatalağzı Ömerağzı Sahili'nde geniş katılımlı temizlik seferberliği
        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Zonguldak ve Karabük'te kutla...
        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Zonguldak ve Karabük'te kutla...
        Zonguldak'ta jandarmanın 187. yıl kutlamalarına köpekler damga vurdu Arabay...
        Zonguldak'ta jandarmanın 187. yıl kutlamalarına köpekler damga vurdu Arabay...