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        İki kez iflas etmesine rağmen ahşap tutkusundan vazgeçmeyen usta Devrek bastonunu yaşatıyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta iki kez iflas etmesine rağmen ahşaba olan tutkusundan vazgeçmeyen Remzi Çelik, 17 yıl önce kısıtlı imkanlarla başladığı Devrek bastonu yapımını atölyesinde yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:19 Güncelleme:
        İki kez iflas etmesine rağmen ahşap tutkusundan vazgeçmeyen usta Devrek bastonunu yaşatıyor

        FADİME YILMAZ ELMA - Zonguldak'ta iki kez iflas etmesine rağmen ahşaba olan tutkusundan vazgeçmeyen Remzi Çelik, 17 yıl önce kısıtlı imkanlarla başladığı Devrek bastonu yapımını atölyesinde yaşatıyor.

        Sanat Enstitüsü Mobilyacılık ve Marangozluk Bölümünden mezun olan 86 yaşındaki Çelik, uzun yıllar bu alanda çalıştı.

        Yaklaşık 16 yıl mobilya atölyesi işleten Çelik, yaşadığı iki iflasın ardından ekonomik olarak zor günler geçirdi.

        Ahşaba olan tutkusundan vazgeçmeyen Çelik, 17 yıl önce Devrek bastonu yapmaya karar verdi.

        Elinde yeterli ekipman bulunmayan, 30-40 yıllık el aletleriyle üretime başlayan Çelik, zamanla el işçiliğini geliştirerek kendine özgü ürünler ortaya çıkardı.

        Bazı bastonları bahçesinden ya da sahilden bulduğu ağaç ve tahta parçalarıyla yapan Çelik, uğraşını evinin bitişiğindeki 16 metrekare atölyesinde sürdürüyor.

        Çelik, ahşabı geleneksel yöntemlerle şekillendirerek Devrek bastonculuğunu yaşatıyor.

        - "Hayatım boyunca çalışmayı sevdim"

        Remzi Çelik, AA muhabirine, kısıtlı imkanlarla mesleğe başladığını söyledi.

        Küçük yaşlardan itibaren çalıştığını, çevresindekilerin 86 yaşında olduğuna inanmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

        "İki defa iflas ettim. Evimi ve arsamı kaybettim. Benim için çok değerliydi ama yılmadım. Cenab-ı Allah kimseyi varlıktan yokluğa düşürmesin. İnsan yokluktan varlığa çıkar. Daha iyi hayat yaşamak ister ama varlıktan yokluğa düştüğü zaman daha rahat bir hayatı bulamayacağı gibi belki bir lokma ekmeğe de ihtiyacı olur. Bir lokma ekmeğe de ihtiyaç duydum ama pes etmedim. Seviyorum çalışmayı."

        Çelik, geçirdiği zor günlerin ardından Devrek bastonu yapımına yöneldiğini dile getirerek, "Bu baston işine çok zor şartlarda girdim. Evin arka kısmında bir yer ayarladım. Para yok ki herhangi bir düzen kurasın. Takım taklavat, alet edevat yok. Yokluklar içerisinde baston işine başladım. İlk yaptığımda malzeme alacak para yoktu." diye konuştu.

        Eski el aletleriyle üretime başladığını, ilk yaptığı bastonları beğenmeyerek kırdığını belirten Çelik, zamanla kendini geliştirerek üretime devam ettiğini söyledi.

        Çelik, ürettiği bastonları görenlerin bunları nasıl yaptığına şaşırdığına dikkati çekerek, "Aslında baston ağaç tornasıyla yapılır. Benim ağaç tornam da yoktu." dedi.

        Gençlere de tavsiyelerde bulunan Çelik, çalışmanın ve meslek sahibi olmanın önemini vurguladı.

        Çelik, hayatı boyunca çalışmayı sevdiğini ifade ederek, uğraşını elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.






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