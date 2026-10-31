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        Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele eğitimi

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında göreve başlayan yeni dönem er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri hakkında eğitim verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele eğitimi

        Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında göreve başlayan yeni dönem er ve erbaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hizmetleri hakkında eğitim verildi.

        Zonguldak Aile İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacısı Kübra Tarı tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, kadına yönelik şiddetle mücadelede izlenen süreçler ve ŞÖNİM tarafından sunulan hizmetler anlatıldı.

        Eğitimde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturulması ve jandarma personelinin konuya ilişkin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

        Program, er ve erbaşların bilgilendirilmesinin ardından sona erdi.

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