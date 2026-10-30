Olumsuz hava şartları nedeniyle tekneler Ereğli Limanı'na sığındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları, balıkçılık faaliyetlerini durdurdu ve çok sayıda trol gemisinin limana demir atmasına neden oldu.

Türkiye'nin çeşitli limanlarından avlanmak üzere Karadeniz Ereğli açıklarına gelen trol tekneleri, denizdeki hava muhalefeti sebebiyle güvenli bölge arayışına girdi. Artan dalga ve rüzgar şiddeti nedeniyle avlanmanın riskli hale gelmesi üzerine gemi kaptanları, rotalarını Ereğli Limanı'na çevirdi.

Liman yetkililerinden edinilen bilgilere göre, şu an için limanda bekleyen balıkçıların hava koşullarının düzelmesini ve denizin sakinleşmesini takip ettiği belirtildi. Hava durumunun normale dönmesinin ardından balıkçıların yeniden avlanmak üzere denize açılması planlanıyor.