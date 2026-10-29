Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı'nda fener alayı coşkusu

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşünde vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Valilik binasına kadar yürüdü.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kent merkezinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. İstasyon Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bando takımının da eşlik ettiği yürüyüşte Cumhuriyet marşları seslendirildi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı. Bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen kalabalık, kent merkezinde bayram coşkusu yaşadı. İstasyon Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Valilik binası önüne kadar devam etti. Katılımcılar, güzergâh boyunca ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak marşlara eşlik etti.

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Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen fener alayı yürüyüşü, Valilik binası önünde sona erdi.