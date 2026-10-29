Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin ve iş yerlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

Fener alayı için vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle tren garı önünde toplandı.

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