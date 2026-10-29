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        Devrek'te 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

        Devrek'te bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Devrek'te 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

        Devrek'te bir apartmanın dördüncü katından düşen genç kız hayatını kaybetti

        Zonguldak'ın Devrek İlçesinde bir apartmanın 4. katında yaşayan genç kız aynı kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay Devrek'in İsmetpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. E.G.(25) dördüncü kattan düştü. Düşme neticesinde ağır yaralanan ve vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezini aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.G.'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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