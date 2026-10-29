Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Okulda gerçekleştirilen programa öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Programda, 7. sınıf öğrencisi Sahra Günaydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunun yaşandığı etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

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