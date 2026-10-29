Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı

        Devrek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Sabah saatlerinde kutlamalar Devrek Kaymakamlığı Makamında tebrikatların kabulü ile başlandı ve ardından diğer etkinliklere geçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku içerisinde kutlandı

        Devrek’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Sabah saatlerinde kutlamalar Devrek Kaymakamlığı Makamında tebrikatların kabulü ile başlandı ve ardından diğer etkinliklere geçildi.

        Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 103. yılı düzenlenen program ile coşku içerisinde kutlandı. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen etkinliklere, Kaymakam Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban, ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlanmasıyla başlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra diğer etkinliklere geçildi.

        REKLAM

        Öğrenciler tarafından sergilenen foklar gösterileri ile yine öğrencilerin okuduğu şiirler davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Gösterilerin sona ermesinden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerinin ödüllerini takdim edilmesinden ve tören geçişi yapılmasından sonra kutlama programı sona erdi.

        Düzenlenen kutlama programına; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hüsamettin Çalçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, askeri erkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu,...
        Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu,...
        Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta riskli apartmanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta riskli apartmanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta çatlaklar oluşan binanın yıkımına başlandı
        Zonguldak'ta çatlaklar oluşan binanın yıkımına başlandı
        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı
        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı