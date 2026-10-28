Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı

Törene Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Cumhuriyet Savcısı İsmail Osmanoğlu, Garnizon Komutan Vekili İkmal Üsteğmen Serdar Yıldız, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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