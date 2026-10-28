29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı

Düzenlenen kutlama programına Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı, Yarbay Hüsamettin Çalçoban, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivili toplum kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programa Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı, Garnizon Komutanı Yarbay Hüsamettin Çaklçoban ve Belediye Başkanı Özcan Ulupınar tarafından anıta çelenk sunumu ile başlanırken, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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