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        Zonguldak'ta 103.Yıl Coşkusu

        Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 103.Yıl Coşkusu

        Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

        Zonguldak’ta Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü çerçevesinde Valilik binası önünde tören düzenlendi.

        Valilik önünde düzenlenen törene, Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Güzel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Zonguldak Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Zonguldak Belediye Başkanlığı çelenkleri saygıyla sunuldu. Çelenklerin bırakılmasının ardından Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'mızın hep bir ağızdan coşkuyla söylenmesi ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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