Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 310 gram kokain ve 7 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Zonguldak'ta 23 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ikametinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 15 parça halinde 310 gram kokain, 7 ecstasy hap, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 300 dolar, 10 bin 450 TL, 480 euro ve bin Rus rublesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Ekim'de Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM

Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları şüphesiyle 5 kişi daha yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılan 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.