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        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 310 gram kokain ve 7 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:23 Güncelleme:
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

        Zonguldak'ta uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 310 gram kokain ve 7 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınarak Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Zonguldak'ta 23 Ekim'de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ikametinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 15 parça halinde 310 gram kokain, 7 ecstasy hap, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 300 dolar, 10 bin 450 TL, 480 euro ve bin Rus rublesi ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Ekim'de Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Soruşturma kapsamında uyuşturucu madde kullandıkları şüphesiyle 5 kişi daha yakalandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan haklarında işlem yapılan 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tespit edilen diğer kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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