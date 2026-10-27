Zonguldak'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları iki gün sürecek

Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak’ta düzenlenecek kutlamaların programı açıklandı. 28 Ekim’de başlayacak etkinlikler, 29 Ekim akşamı gerçekleştirilecek fener alayı yürüyüşüyle tamamlanacak.

Zonguldak Valiliği tarafından hazırlanan programın ilk gününde, 28 Ekim Çarşamba saat 11.45’te Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda Atatürk ve Cumhuriyet Koşusu düzenlenecek. Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk Anıtı’nda saat 13.00’te çelenk sunma töreni yapılacak. Günün son etkinliği ise saat 13.30’da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılacak Dereceli Eserler Sergisi olacak.

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29 Ekim Perşembe günü kutlamalar, saat 10.00’da Valilik Makamı’ndaki tebrikat töreniyle başlayacak. Saat 11.00’de Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda resmi bayram töreni yapılacak. Öğleden sonra saat 13.15’te Zonguldak Limanı Jandarma Sosyal Tesisi önünde römorkörler su gösterisi gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin son bölümünde ise saat 20.00’de fener alayı düzenlenecek. Tren Garı önünde bir araya gelecek vatandaşlar, Valilik Hizmet Binası önüne kadar yürüyecek. Olumsuz hava şartları nedeniyle açık alandaki kutlamaların yapılamaması halinde, 29 Ekim saat 11.00’deki törenin Kozlu Kapalı Spor Salonu’na alınacağı ve kortej geçişinin gerçekleştirilmeyeceği duyuruldu.

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere vatandaşları davet etti.