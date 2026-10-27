Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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