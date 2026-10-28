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        9 yaşındaki Ömer Halis, gözyaşları arasında toprağa verildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        9 yaşındaki Ömer Halis, gözyaşları arasında toprağa verildi

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde okulda rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, dün okulda rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yıldırım'ın cenazesi, bugün Kestaneci Köyü Mahallesi'ndeki Kestaneci Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Küçük çocuğun cenazesi, namazın ardından Kestaneci köyü mezarlığında toprağa verildi.

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        Protokol ve sınıf arkadaşları cenazeye katıldı

        Küçük Ömer Halis'in vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğarken, cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, ailesi, yakınları, sevenleri ve sınıf arkadaşları katıldı.

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