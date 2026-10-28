9 yaşındaki Ömer Halis, gözyaşları arasında toprağa verildi

Küçük Ömer Halis'in vefatı ailesini, okul arkadaşlarını ve eğitim camiasını yasa boğarken, cenaze törenine Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Erbaş, ailesi, yakınları, sevenleri ve sınıf arkadaşları katıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde İhsan Yılmaz İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, dün okulda rahatsızlanmasının ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği bildirilen küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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