Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı

Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde edindiği tecrübe ve çalışmalarıyla öne çıkan Dalkılıç, ilçedeki ilk programlarından birinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katıldı. Mesleki birikimi ve tecrübesiyle dikkat çeken Dalkılıç’ın, Karadeniz Ereğli’de de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

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