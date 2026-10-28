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        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı

        Erzincan'da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'deki yeni görevine hızlı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı

        Erzincan’da başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli’deki yeni görevine hızlı başladı.

        Erzincan İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde edindiği tecrübe ve çalışmalarıyla öne çıkan Dalkılıç, ilçedeki ilk programlarından birinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine katıldı. Mesleki birikimi ve tecrübesiyle dikkat çeken Dalkılıç’ın, Karadeniz Ereğli’de de huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

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