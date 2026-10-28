Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı başladı

        Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı başladı

        Zonguldak'ta yaklaşık iki ay önce duvarlarında ve taşıyıcı yapının çeşitli bölümlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında zarar görme ihtimali bulunan 14 dairelik iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çatlaklar nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın yıkımı başladı

        Zonguldak’ta yaklaşık iki ay önce duvarlarında ve taşıyıcı yapının çeşitli bölümlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında zarar görme ihtimali bulunan 14 dairelik iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

        Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak’ta bulunan 5 katlı bina hakkında, istinat duvarında ve yapının farklı noktalarında tespit edilen çatlakların ardından yıkım kararı alındı. Daha önce sakinleri tahliye edilen binada iş makineleriyle kontrollü yıkım çalışmalarına geçildi. Çalışmalar öncesinde polis ve zabıta ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı. Çevrede park halinde bulunan araçlar kaldırılırken, vatandaşların yıkım alanına yaklaşmasına izin verilmedi.

        REKLAM

        Yaşanabilecek risklere karşı binanın yakınındaki toplam 14 dairenin bulunduğu iki yapı da geçici olarak tahliye edildi. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekipleri ise yıkım sırasında ortaya çıkabilecek tozun çevreye yayılmasını azaltmak amacıyla tazyikli su ile yıkıma ekibine destek oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta riskli apartmanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta riskli apartmanın yıkımı başladı
        Zonguldak'ta çatlaklar oluşan binanın yıkımına başlandı
        Zonguldak'ta çatlaklar oluşan binanın yıkımına başlandı
        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı
        Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Karadeniz Ereğli'de göreve başladı
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı
        BEUN'da Cumhuriyet'in 103. Yılı gurur ve coşkuyla kutlandı
        BEUN'da Cumhuriyet'in 103. Yılı gurur ve coşkuyla kutlandı
        9 yaşındaki Ömer Halis, gözyaşları arasında toprağa verildi
        9 yaşındaki Ömer Halis, gözyaşları arasında toprağa verildi