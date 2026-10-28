Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada: Köpekler telef oldu, 2 araç enkaz altında kaldı

18 Ekim'de meydana gelen olayda, beton istinat duvarı toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Yıkılan duvarın altında sanayi sitesindeki bir esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı. Olayda kulübedeki köpekler telef olurken, park halindeki araçlar da enkaz altında kaldı. Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ise günler sonra ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından bir istinat duvarının çökme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.