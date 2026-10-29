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        Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Kdz. Ereğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

        Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü kapsamında Karadeniz Ereğli’de düzenlenen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ve Belediye Başkanı Çetin Yiğit, askeri araç üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Fatih Yılmaz, Cumhuriyet’in Türk milletinin tarihindeki en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri ve gazileri minnetle andı.

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        "Cumhuriyet bir zihniyet devrimidir"

        Cumhuriyet’in eşitlik, özgürlük ve uygarlığın simgesi olduğunu ifade eden Yılmaz, Cumhuriyet’in insanlık onurunu esas alan ve toplumun her kesimini ortak bir irade etrafında buluşturan büyük bir dönüşüm olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet’in milletin ortak mücadelesiyle kazanıldığını vurgulayan Yılmaz, "Cumhuriyet ezelden ebede akıp giden tarihimizde çok önemli bir aşamadır. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır. İnsanlık onurunu her şeyin üstünde tutmaktır. Cumhuriyet, cehalete, yoksulluğa ve çaresizliğe karşı verilen mücadelenin adıdır. Cumhuriyet, hayatın her alanını kapsayan bir zihniyet devrimidir" ifadelerini kullandı.

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        Cumhuriyet’in bugüne kadar elde edilen kazanımlarla Türkiye’yi ileriye taşıdığını belirten Yılmaz, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkati çekti.

        "Daha ileri ufuklara ancak Cumhuriyet’le varabiliriz"

        Cumhuriyet’in toplum tarafından benimsenmesinin ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Kaymakam Yılmaz, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Cumhuriyetimizin en önemli özelliği, herkes tarafından benimsenmiş, kavranmış ve kucaklanmış olmasıdır. Bu, Cumhuriyet’in ebediyete kadar varlığının en önemli güvencesidir. Türk milleti Cumhuriyet’le mutludur. Milletimiz, Cumhuriyet’le bugün geldiğimiz noktadan daha ileri ufuklara ancak Cumhuriyet’le varabileceğinin bilincindedir. Bu anlamlı günde hep beraber el ele kenetlenelim. Bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize ve Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkalım. Arzumuz barış, birlik ve beraberliktir. Geçmişimizle aydınlık yarınlarımız arasındaki en önemli köprü olan Cumhuriyet, bizi daha nice bin yıllara taşıyacaktır."

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        Tören geçişi alkışlarla izlendi

        Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Program, tören geçişiyle devam etti. Kortejde yer alan öğrenciler ve kurum temsilcileri vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanırken, gazilerin geçişi sırasında duygusal anlar yaşandı. Törene askeri yetkililer, yargı mensupları, siyasetçiler, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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