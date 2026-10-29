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        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Kaymakamlık binasındaki tebrikat töreniyle başladı. Program daha sonra Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Kaymakamlık binasındaki tebrikat töreniyle başladı. Program daha sonra Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

        Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık binasında düzenlenen törende ilçe protokolünün tebriklerini kabul etti.

        Törene Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Cumhuriyet Savcısı İsmail Osmanoğlu, Garnizon Komutan Vekili İkmal Üsteğmen Serdar Yıldız, siyasi parti temsilcileri, kurum ve daire müdürleri katıldı.

        ‘Kutlamalar Kapalı Salonu’nda devam etti’

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        Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen tebrikat töreninin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Alaplı Kapalı Spor Salonu’nda devam etti.

        Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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