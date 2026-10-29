Hırsızlık şüphelisi sanayi sitesinde hareketsiz yatarken bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde bir tekel bayisinin camını kırarak içeri girdiği ve iş yerinden çeşitli ürünler aldığı iddia edilen şüpheli, sanayi sitesi içerisinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gece saatlerinde bir tekel bayisinin camını kırarak içeri girdiği ve iş yerinden çeşitli ürünler aldığı iddia edilen şüpheli, sanayi sitesi içerisinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.
Olay, gece saatlerinde Alaplı ilçesi Sanayi Yolu Altı mevkisinde bulunan bir mini market ve tekel bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ş. isimli şahıs, iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüphelinin marketten çeşitli tekel ürünleri ile bir miktar alkollü içecek aldığı öne sürüldü. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan İ.Ş., sanayi sitesi içerisinde sızmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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