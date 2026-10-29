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        "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler hakkında işlem

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler hakkında işlem

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçta bulunan 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Araçta yaklaşık 20 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        Olay, Alaplı ilçesine bağlı Kocaman köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri kontrol amacıyla bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücünün yapılan uyarılara rağmen durmayarak Kocaman köyü çevresindeki dağlık bölgeye yöneldiği öne sürüldü.

        Jandarma ekipleri aracı takibe aldı

        Jandarma ekiplerinin bir süre devam eden takibinin ardından araca ulaştığı ve içerisinde bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Araçta yapılan aramada yaklaşık 20 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği iddia edildi.

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        5 şüphelinin tamamı serbest bırakıldı

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Olay kapsamında herhangi bir tutuklama kararı verilmezken, adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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