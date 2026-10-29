Zonguldak'ta Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda düzenlenen törende öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve bayraklı geçişler gerçekleştirildi. Kutlamalarda polis, komando birlikleri ve maden işçileri de tören alanından geçti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Zonguldak'ta düzenlenen törenle kutlandı. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki programa Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Hacıbektaşoğlu'nun tören alanındaki katılımcıların bayramını kutlamasının ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi. Törende 10. Yıl Marşı da okundu.

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Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin eseri olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, milletimizin tarih boyunca taşıdığı bağımsızlık iradesinin, en zor şartlarda dahi sarsılmayan vatan sevgisinin ve geleceğine kendi iradesiyle yol verme kararlılığının en büyük tezahürü ve eseridir" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler ve sporcular tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Halk oyunları ve spor gösterilerinin yanı sıra Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen gösteriler, kutlamalara renk kattı. Tribünlerdeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

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Programın son bölümünde tören geçişi gerçekleştirildi. Öğrenciler ve sporcuların ardından polisler, komandolar ve maden işçileri de tören alanında geçiş yaptı.