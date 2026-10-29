Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta 26 yaşındaki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 1 tutuklama

        Zonguldak'ta 26 yaşındaki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 1 tutuklama

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 26 yaşındaki gencin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada 1 tutuklama

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde arkadaşının evinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Aytuğ Ünal (26) misafir olarak bulunduğu evde henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ünal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ünal'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde toprağa verildi.

        REKLAM

        Aytuğ Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Devrek'te 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
        Devrek'te 4. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
        "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler hakkında işlem
        "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler hakkında işlem
        Hırsızlık şüphelisi sanayi sitesinde hareketsiz yatarken bulundu
        Hırsızlık şüphelisi sanayi sitesinde hareketsiz yatarken bulundu
        Valilik makamında tebrikat töreni gerçekleşti
        Valilik makamında tebrikat töreni gerçekleşti
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı
        Alaplı'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla kutlandı
        Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuy...
        Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuy...