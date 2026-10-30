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        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi 1 saatlik uğraşın ardından çıktı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aracın motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki otomobilden gelen kedi sesi üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine adrese Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motor bölümüne giren yavru kediyi çıkarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat uğraş sonunda yavru motor bölümünde saklandığı yerden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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