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        Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı

        Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 09:04 Güncelleme:
        Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı

        Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapatıldı.

        Kentte etkili olan sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını ulaşıma kapattı.

        Ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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