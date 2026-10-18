Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı
Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapatıldı.
Zonguldak'taki Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu, yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapatıldı.
Kentte etkili olan sağanak sonucu tersaneler bölgesindeki yamaçtan kopan büyük kaya parçası ana yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, Karadeniz Ereğli yönüne geliş güzergahını ulaşıma kapattı.
Ulaşım, alternatif yoldan sağlanırken Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
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