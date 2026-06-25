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        Karadeniz Ereğli'de "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Karadeniz Ereğli'de "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölge tarımını çeşitlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlerle çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla projeyi başlattı.

        Proje kapsamında hem doğanın korunması hem de kontrollü tarım alanlarında yüksek kazançlı üretim yapılması hedefleniyor.

        Doğadan kaçak toplanması yasak olan ve koruma altında bulunan salep orkidelerinin tescilli ve kontrollü üretim parsellerinde toprakla buluşturularak hem biyoçeşitliliğin korunması sağlanıyor hem de bölge ekonomisine yüksek bir katma değer kazandırılıyor.

        Projenin başarıya ulaşması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirlenen pilot köylerde üreticilere yönelik uygulamalı saha eğitimleri başlattı.

        Ziraat mühendisleri tarafından salep yumrusunun dikim derinliği, toprak hazırlığı, ekim sıklığı, yabancı ot mücadelesi ve hasat teknikleri anlatılıyor.

        Geleneksel yöntemlerin bilimsel metotlarla harmanlandığı projede, çiftçiler doğrudan sahada uygulama yapma imkanı buluyor.

        Gelecek üretim sezonunda yapılması planlanan ilk hasat etkinliğiyle projenin çıktıları tüm bölge çiftçileriyle paylaşılarak, salep tarımının ilçe genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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