Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak Bozhane Limanı'ndan ilk 6 ayda 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı

        Zonguldak Bozhane Limanı'ndan ilk 6 ayda 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı

        Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda yılın ilk 6 ayında 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı, 226 bin ton malzeme elleçlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Zonguldak Bozhane Limanı'ndan ilk 6 ayda 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı

        Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda yılın ilk 6 ayında 72 gemiye yükleme ve boşaltma yapıldı, 226 bin ton malzeme elleçlendi.

        Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 250 milyonluk yatırımla yenilediği, doğal afetlere dayanıklı, yeni teknolojiyle yapılan Bozhane Limanı'nın açıldığı Mart 2025 tarihinden itibaren ithalat ve ihracat firmalarına hizmet verdiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Vekili Çetin Yiğit, çift yönlü tam kapasiteyle limanın hizmet verdiğini belirtti.

        Ocak ayından bu yana rıhtıma yanaşan 72 gemiye yükleme ve boşaltma hizmeti verildiğini aktaran Yiğit, "226 bin ton malzeme elleçlendi. Açıldığı Mart 2025 yılından itibaren bugüne kadar toplamda ise 218 gemiye yükleme-boşaltma hizmeti verdik ve 738 bin ton malzeme elleçlenmesi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

        Yiğit, limanın ithalat ve ihracat firmaları için son derece önemli olduğuna değinerek, sektöre kaliteli ve hızlı hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        Venezuela'da peş peşe depremler!
        KAAN masada
        KAAN masada
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kompresörlü vahşette istenen ceza belli oldu! Tüm ayrıntılar iddianameye girdi...
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Kalp, diyabet ve böbrek hastalarına "El Nino" uyarısı!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Beşiktaş'tan rotasyona Bilal Bayazit hamlesi!
        Babasına nispet yaptı
        Babasına nispet yaptı
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        Türkiye rekorunu kırdı! Pi sayısının virgülden sonraki 5 bin basamağını ezberledi
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Karadeniz Ereğli'de "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor
        Karadeniz Ereğli'de "Gelenekten Geleceğe Salep Projesi" hayata geçiyor
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        Zonguldak'ta bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
        Su dağıtım aracının çarptığı Sarp Eymen'in ölümünde yeni karar
        Su dağıtım aracının çarptığı Sarp Eymen'in ölümünde yeni karar
        Alkol aldığı yakın arkadaşı bıçakladı; hastanede öldü
        Alkol aldığı yakın arkadaşı bıçakladı; hastanede öldü
        Birlikte alkol alırken bıçakladığı arkadaşı hastanede öldü
        Birlikte alkol alırken bıçakladığı arkadaşı hastanede öldü
        TRT Sinema Tırı Zonguldak'ta
        TRT Sinema Tırı Zonguldak'ta