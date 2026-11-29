İlçeye bağlı Serdaroğlu köyünden 40 kişilik kafileyle umreye giden 71 yaşındaki Narkadın Bayrak, kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beş gün önce kafileyle yola çıkan Seyfi Bayrak’ın eşi Narkadın Bayrak, umre ziyareti sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen üç çocuk annesi Bayrak’ın vefat haberi, ailesini derin üzüntüye boğdu. Bayrak'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.