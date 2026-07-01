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        Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü kutlandı

        Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü kutlandı

        Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli'de "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 100. yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.


        Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Liman Başkanı Halil Yasin Uzuner'in çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

        Çelenk sunumunun ardından Yeni Mahallesi'nden denize açılan ilçe protokolünün bulunduğu gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı, polis teknesi, Karasu Liman Başkanlığına bağlı tekneler, balıkçıların ve vatandaşların Türk bayraklarıyla süslü tekneleri eşlik etti. Liman işletmesine bağlı römorkörler de gökyüzüne su sıkarak tekneleri selamladı.

        Sahil Park açıklarında İlçe Müftüsü Dr. Abdullah Çobanoğlu şehitler için dua etti, ardından Karadeniz'e çelenk bırakıldı.

        Törene, Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı İshak Sarı, Sahil Güvenlik Komutanı Sedat Gülnar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Onur Yaldırak ve vatandaşlar katıldı.

        - Zonguldak

        Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Zonguldak Bölge Liman Başkanı Mustafa Köker, buradaki konuşmasında, 1 Temmuz'un, Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyıların ve sahillerin milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşik olduğunu ifade etti.

        Köker ve beraberindeki kurum çalışanları, daha sonra Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

        Program gün içerisinde gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle devam etti.

        - Kocaeli

        Kocaeli’de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        1 Mart Vapur İskelesi’nde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın, Türk denizciliğinin bağımsızlığının ve egemenliğinin sembolü olduğunu belirterek, denizciliğin gelişmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından, römorkörlerle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

        Törene, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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