Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'tan kısa kısa

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Gençlik'in inancın, vefanın ve Türkiye Yüzyılı'nın gücü olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
        Zonguldak'tan kısa kısa

        AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Gençlik'in inancın, vefanın ve Türkiye Yüzyılı'nın gücü olduğunu belirtti.

        Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Gençlik'in sadece gençlik teşkilatı değil, milletine hizmet etmeyi şeref bilen, sorumluluk alan, üreten ve yetişen bir mektebi olduğunu vurguladı.

        Genç üyelerinin büyük özveri, samimiyet ve adanmışlık ruhuyla çalıştığına dikkati çeken Çağlayan, şunları kaydetti:

        "Onlar yalnızca bugünün değil, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü yarınlarının da mimarlarıdır. AK Gençlik kavga değil, eser üretir. Ayrıştırmaz, kucaklaştırır. Laf değil, hizmet üretir. Enerjisiyle, fikirleriyle, sosyal sorumluluk projeleriyle ve millet sevdasıyla Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayan güçlü gençlik hareketidir. Ne yazık ki Sayın Özgür Özel, her fırsatta AK Gençliği hedef almayı tercih etmektedir. Bunun sebebi açıktır. Gençliği ideolojik çatışmaların unsuru olarak gören anlayış, milletin gönlünde karşılık bulan, eser ve hizmet odaklı gençlik hareketini anlamakta zorlanmaktadır."

        - Kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Türk Kızılay Zonguldak Şubesince kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Gazipaşa Caddesi'nde kurulan kan bağış aracında Türk Kızılay ekipleri kanın önemine dikkat çekerek, bağışçılara süreç hakkında bilgi verdi.

        Kampanyanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Benzer Haberler

        Kızılay'dan kan bağışı
        Kızılay'dan kan bağışı
        Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
        Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
        Beş ilin sağlık müdürü Zonguldak'ta acil sevk zinciri için toplandı
        Beş ilin sağlık müdürü Zonguldak'ta acil sevk zinciri için toplandı
        Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere "mineral içeren güneş krem...
        Uzmanından alerjik reaksiyonlara karşı bebeklere "mineral içeren güneş krem...
        Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Ağaçtan düşen kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı
        Zonguldak'ta çıkan yangında 2 hektar fındıklık alan yandı