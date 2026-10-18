Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sağanaktan etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu:

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sağanaktan etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu:

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldığını belirterek, "Çok şükür şu anda can kaybımız, yaralanma yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, sağanaktan etkilenen yerlerde incelemelerde bulundu:

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentin son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldığını belirterek, "Çok şükür şu anda can kaybımız, yaralanma yok." dedi.

        Sağanaktan etkilenen yerlerde incelemelerde bulunan Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, kentin dün geceden itibaren fırtına ve yağışın etkisi altında olduğunu söyledi.

        Hacıbektaşoğlu, "İlimiz son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldı. Çok şükür şu anda can kaybımız, yaralanma yok. Öncelikle vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün uyarılara titizlikle uyuluyor. Yoldaki araç trafiği ve insan yoğunluğu şehirlerimizde azaldı." dedi.

        REKLAM

        En son Karadeniz Ereğli'de bir kaya düşmesi yaşandığını hatırlatan Hacıbektaşoğlu, "Özellikle heyelanlar, kaya düşmelerinden, taşkınlardan, taşkına maruz olabilecek yerlerden korkuyoruz. Buralara yaklaşılmaması, mümkün olduğu kadar hareketimizi kısıtlamamız çok önemli." diye konuştu.

        Vali Hacıbektaşoğlu, bütün ekiplerin sahada olduğunu, daha önce taşkına maruz kalan ve sıkıntı olan yerlerde tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Bütün ekiplerimiz bekliyor. Müdahale edilecek yerlere müdahale ediliyor. Yine 112'ye gelen ihbarlar var ancak çok ciddi mahsur kalma değil. Önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Zaten hava ve yağış kütlesi doğuya doğru hareket ediyor. Şu an itibarıyla hasar olan yerleri arkadaşlarımız tespit ediyor. İrili ufaklı taşkınlar, heyelanları temizleme, iyileştirme çalışmaları başlayacak."

        REKLAM

        Zonguldak'ın heyelan ve taşkın riski bakımından Türkiye'nin en riskli vilayetlerinden biri olduğuna değinen Hacıbektaşoğlu, bunu bilerek çalıştıklarını ifade etti.

        Hacıbektaşoğlu, her etkili yağışta yapılan yatırımların faydasını gördüklerine dikkati çekerek, bu kapsamda gördükleri eksiklikleri gidererek kısa, orta ve uzun vadede plan yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, istinat duvarı çöktü (4)
        Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, istinat duvarı çöktü (4)
        Vali Hacıbektaşoğlu: "Son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldık"
        Vali Hacıbektaşoğlu: "Son 24 saatte 150 kilogramın üzerinde yağış aldık"
        Zonguldak'ta heyelan: Evin bahçesi kaydı, balkon zarar gördü
        Zonguldak'ta heyelan: Evin bahçesi kaydı, balkon zarar gördü
        Zonguldak'ta dağdan kopan dev kaya yolu kapattı: Facianın eşiğinden dönüldü
        Zonguldak'ta dağdan kopan dev kaya yolu kapattı: Facianın eşiğinden dönüldü
        Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu
        Zonguldak'ta şiddetli yağış etkili oldu
        Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönd...
        Karadeniz Ereğli-Alaplı yolu yamaçtan düşen kaya parçası nedeniyle tek yönd...