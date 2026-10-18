Zonguldak ve Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Darıçayırı Mahallesi yolu, suların çekilmesiyle ulaşıma açıldı. Mahallenin bazı sokaklarının suyla dolu olduğu görülürken, vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor.

Ekipler, ilçe genelinde bazı bölgelerde heyelan sonucu kayan toprak ve taş parçalarını iş makineleri yardımıyla kaldırdı.

Fırtına nedeniyle de Karadeniz Ereğli Şehir Mezarlığı'ndaki bazı ağaçlar devrildi.

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