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        Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Zonguldak'ta balık tutarken denize düşen kişi hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta balık tutarken kayalıklardan denize düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kent merkezinde Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde balık tutan İsa Uysal (67), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, Uysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Sahil güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen Uysal'ın cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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